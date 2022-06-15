Ташиев: Бакиевых данная власть не собирается реабилитировать

Продолжение эксклюзивного интервью с заместителем Председателя Кабинета министров, Председателем Государственного комитета национальной безопасности – Камчыбеком Ташиевым.

Как вы относитесь в целом к журналистским расследованиям?

- Я очень хорошо отношусь! И очень хочу, чтобы все коррупционные деяния в обществе раскрылись. Я как раз являюсь борцом с этой коррупцией. Мне как раз нужны эти факты. Дайте мне любые факты, в отношении любых государственных чиновников или других людей, я готов это расследовать. Дайте письменное заявление, я отправлю своих сотрудников и они начнут расследовать.

Хорошо, будем иметь это ввиду. Но вернемся к вашей семье. У вас получается, что сыновья побеждают тендеры, вы это уже объяснили. Но ваш племянник занимает высокую позицию, плюс ваш брат – депутат Жогорку Кенеша, и вы – глава ГКНБ. В любом случае это конфликт интересов. Тем более вы говорили, что ваш брат сдаст депутатский мандат. Но этого не произошло...

- Насчет племянника. Тут никаких конфликтов интересов с моей работой нет, потому что он является директором завода, производственного отдела завода. И его успехи я ещё раз перечислю, чтобы общество знало. Завод, которым он управляет в 2020 году получил убытки – минус 40 миллионов сомов. Тогда, когда он пришел к управлению, в 2021 году, государственный завод получил прибыль – около 80 миллионов сомов. В этом, 2022 году, как мне предварительно сказали, завод получает прибыль около 200 миллионов сомов. И это деньги все государственные. В чем здесь коррупция? Почему мы должны отсекать людей, которые работают на благо страны? Например, племянник окончил вуз в России с очень хорошими оценками, образованный, порядочный, никто о нем ничего плохого не говорит. Что плохого, если он, получая в управление завод с убытками, выводит его на очень большие прибыли? Это означает, что все коррупционные схемы, которые были на этом заводе раньше или зарабатывали налево, все это прекратилось. Никто теперь с этого завода не требует взятки, никто не прикрывает убытки, и они это все это показывают...

Кто решится брать взятки с вашего племянника?!

- Он мог бы работать так, как раньше работали другие, но он так не делает. И это похвально. Мне недавно дали информацию о том, что в Кыргызстане впервые Государственная компания – Кыргызнефтегаз, под управлением моего племянника, хочет построить завод по переработке нефти. Современный завод. И построить хотят своими силами, не получая у государства ни копейки. Такое когда было? Никогда не было! Ребята таким образом работают, зарабатывают для государства, строят заводы. Таким образом мы можем уйти от зависимости по ГСМ от других стран. Этой компанией было добыто 2 года назад до 100 тысяч тонн нефти, сейчас уже добывают 250 тысяч тонн. А в планах за последующие два года довести до 500 тысяч тонн. В советские времена даже было добыто 490 тысяч...

Это полностью государственное предприятие?

- Это на 100% государственное предприятие. Поэтому они хотят построить большой нефтеперерабатывающий завод, который будет обеспечивать полностью юг чисто К-5 категорией ГСМ. Мы не будем перевозить из России, не будем бегать в Казахстан за ГСМ. Мы сами нефть добываем, сами перерабатываем и сами продаем народу. Мы уходим от зависимости от других стран. Таким образом ребята работают, приносят большую пользу. А критики говорят: "Он ваш племянник!" Да пусть он будет хоть моим сыном, хоть моим отцом! Если человек приносит пользу государству, мы всегда будем поддерживать.

Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с Атамбаевым?

- Я бы не сказал, что хорошие. Но человеческие отношения я имею со всеми политиками.

Вы считаете то, что его содержат в тюрьме, в нечеловеческих условиях, подвергли пыткам, это нормально? Как вы к этому относитесь?

- То, что говорят, что его держат в нечеловеческих условиях и подвергли пыткам, это всё неправда...

Супруга его мне лично буквально пару дней назад так сказала...

- Вы Алмазбека Шаршеновича спросите, он наоборот поблагодарит существующую власть, что ему дали все блага, которые возможно предоставить в пределах тюрьмы. Например, в той же 47-й колонии. Мы могли бы его держать здесь в СИЗО, в камере. Но мы сказали: "Нет, он ведь бывший президент. Давайте предоставим ему такую возможность". Все родственники, кто хотел, в любое время к нему заходили. У него было отдельное помещение для жилья. Внутри его жилища были все необходимые предметы для повседневной жизни: телевизор, компьютер, телефон. Всё было. И кушать что хотел, то заносили. И пить, чего хотел, никаких препятствий не было. В 47-й. Сейчас его перевели в 27 или 31, я даже не помню, потому что не смотрю куда его перевели. Там тоже все условия создали, ремонт сделали помещения. Что хотел всё сделали. Кондиционер установили. Телевизор установили. Компьютер установили. Интернет есть. Кто хочет, из соратников и родственников, любой может зайти, и другие люди...

Поговаривают, что у Вас с Садыром Нургожоевичем какие-то конфликты возникают, и ваш тандем дал трещину. Мы видим другое, на фотографиях вы вместе болеете за нашу сборную. Скажите, пожалуйста, какие между вами отношения сейчас?

- Это всё слухи. У нас отношения с главнокомандующим, уважаемым нашим Президентом Садыром Нургожоевичем прекрасные. И они останутся такими. Потому что это ни в его интересах, ни в моих интересах, здесь лежат интересы народа Кыргызстана, страны. Поэтому интересы государства превыше всего. Я никогда нашему уважаемому Президенту дорогу пересекать не собираюсь. Он волен принимать любое решение и по отношению ко мне, и по отношению к стране. У нас прекрасные отношения. И я не то, что надеюсь, я уверен в том, что эти отношения у нас останутся и после политики. И эта политика тоже закончится. Мы это прекрасно понимаем. Мы, как трезвые люди, прекрасно понимаем, что всё это закончится когда-нибудь. Всему есть сроки исполнения. И он уйдет с президентства, и я уйду с этой должности. У нас прекрасные отношения останутся.

Приятно слышать, что вы осознаете, что власть рано или поздно заканчивается. Я когда брала интервью у министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, чувствовала, что он уверен в своей безнаказанности. И хотя он подчеркивал, что у него прекрасные отношения с президентом, тем не менее ГКНБ нашли в себе мужество и возбудили в отношении его 7 уголовных дел.

- По отношения Бейшеналиева сразу скажу, дело возбуждено не ГКНБ, дело возбуждено прокуратурой. Все материалы находятся у них. Но я одно скажу, безнаказанность порождает ещё худшее положение. Поэтому мы чувствуем свою ответственность. Я, например, боюсь закона. Я не боюсь никого, я боюсь только закона. И каждый госчиновник должен бояться и уважать наш закон. Поэтому, если закон не будет соблюдаться, то не зависимо от того, кто он такой – он человек президента, председателя и чей-то родственник, это его не спасет. Любого человека может спасти только соблюдение закона. Поэтому не надо надеяться на знакомство с президентом, председателем или другими. Я всех своих родственников пугаю: "Я тебя первым посажу! Мне будет хорошо, если я кого-то из своих родственников посажу, если он нарушит закон!" Таким образом я их пугаю. Потому что закона должны все бояться, не только я.

Не могу не спросить Вас об отношении с Бакиевыми. Для меня Вы являетесь сторонником Бакиева. Я прекрасно помню тот день в парламенте, когда все депутаты проголосовали за что-то, Вы один кричали: "Позор!", вы единственный оставались на стороне Бакиева. И сейчас создается такое впечатление, что идет реабилитация его режима. Много бывших его сотрудников вернулись на высокие должности, как будто создаются условия к его возвращению. Скажите, пожалуйста, зачем вы это делаете? Вы действительно его поддерживаете и находитесь в какой-то зависимости или это просто ваше личное отношение?

- Давайте вернемся к тому моменту о котором вы говорите, когда я один кричал: "Позор!" о принятии Конституции. Тогда я не с Бакиевым, я с самим собой был. Бакиев тогда был со всеми заодно: и с Мадумаровым, и с Усеновым, и со спикером Маратом Султановым, все они были вместе и депутаты, и министры, и оппозиция, все они поддерживали поправки в Конституцию. Я один остался на другой стороне. Не с Бакиевым, наоборот, против него я вышел. Если вспомните хорошо. Когда справедливость кто-то топчет, я не могу спокойно смотреть. Тогда я сказал, хоть я один останусь, но вы принимаете Конституцию в нарушение регламента. И я доказал это. В конце концов через три месяца наоборот переприняли новую Конституцию. Из-за чего? Из-за того, что я один был против. Если бы я тогда пошел с Бакиевым, с оппозицией Атамбаева, Текебаевым, Бабановым, Мадумаровым, тогда бы та Конституция осталась с нарушениями. Но через три месяца поменяли. Я тогда был против тех поправок, потому что Конституция принималась с большими нарушениями. И это мне не нравилось. Любые законы, а тем более Конституция, должны приниматься добровольно, с согласия общества. Тогда я был против. Это имейте в виду. Это, во-первых. Во-вторых, по Бакиевым. В данный момент никто не собирается их реабилитировать. Если их будут реабилитировать, то только народ когда-нибудь их будет реабилитировать. Не власть. Власть не собирается бакиевых, атамбаевых, акаевых или жээнбековых, ещё кто у нас есть, отунбаевых, реабилитировать. Мы не работаем по направлению к одной только политической силе или политического клана. Нет! Наши интересы только народные. Бакиевых, ещё раз скажу, запомните, данная власть не собирается реабилитировать! И не будет этого делать. Ни одна власть это не будет делать! Если это сделают, то только народ это сделает. Когда-нибудь...

А вы в это верите?

- И Бакиева, и Атамбаева реабилитируют. Только народ на это имеет право. Вот об этом я говорю. Только народ имеет на это право.

ГКНБ снова начал следствие по Ошской трагедии, и привлекают к ответственности всё Временное правительство, тех политиков, которые в тот период были. Вы считаете самое время, когда наэлектризованная ситуация и в мире, и в стране, много социально-политических проблем, заниматься этим делом? Не вызовет ли это снова каких-то возмущений, бурлений в обществе?

- Мы не подбираем время для того, чтобы кого-то наказывать. Нет! Этого требует время и закон. Мы должны вовремя принять меры и о наказании, и о прощении. Но ни в коем случае не выбирать. Поэтому по июньским событиям расследование ведет Генеральная прокуратура, это дело до конца расследуют и примут решение.

Скажите, пожалуйста, у нас будет очередная революция? У Вас есть какая-то информация об этом?

- Вы знаете, есть устремления некоторых политических сил о том, чтобы провести какие-то беспорядки в стране. Но дойдут ли они или не дойдут до революции, это уже другой вопрос. Естественно, мы, спецслужбы, принимаем все исчерпывающие, законные меры, для того, чтобы в стране не было беспорядков. В том числе переворотов и революций. Почему? Потому что все общество и нормальные, думающие люди понимают, что очередная революция ни к чему хорошему не приведет. Мы должны развиваться. Мы должны найти компромисс со всеми политическими силами, даже с теми людьми, которые хотят революцию сделать. Я их всех приглашаю: "Ребята, приходите! Зачем вам революция?"

Приходит кто-нибудь?

- Очень многие приходят из тех, кто хочет революцию делать. Мы их отрезвляем. Они отказываются от этих своих идей. Кроме того, сейчас век цифровизации, век достижений интернета и технического прогресса. Имейте в виду, мы всё контролируем...

Прослушиваете?!

- Мы контролируем всех, всё и полностью! Как раньше, кто-то захотел революцию сделать, пока они не соберутся на площади с оружием в руках, не пойдут на Белый дом, мы смотреть не будем. Мы заранее принимаем доступные, законные меры, для того, чтобы предотвратить, нейтрализовать эти силы и их устремления. Поэтому, я уверен, пока мы здесь, никаких революций не будет! В отношении тех, кто захочет делать революции, будем принимать жесткие, законные меры. Законные меры! Слава Богу, закон у нас позволяет! Почему раньше власть допускала революции? Потому что с принятием мер по закону они запаздывали. И впоследствии это превращалось в анархию. Руководители силовых структур сидели, неуверенные в себе, и не могли отдавать команду. Не могли предотвратить. Заранее не могли работать, чтобы люди не собирались на площади, чтобы у людей в руках не оказалось оружия, чтобы люди не стреляли. Чтобы этих моментов не было, мы должны заранее, на подступах, принять решения, чтобы этого не было.

Ну почему не принимали мер? Бакиев же стрелял?

- Было уже поздно. Надо было за месяц принять такие решения, чтобы люди не собирались!

А вы готовы стрелять в людей?

- Нет, мы не будем стрелять в людей! Мы будем стрелять в преступников! В людей мы никогда стрелять не будем.

А если соберутся...

- Не соберётся никто! Если соберутся с оружием в руках, то действительно они являются преступниками!

- До этого вы очень хорошо сказали, что готовы работать со всеми политическими силами. Но сейчас часть политических сил под судом, якобы они собирались совершить госпереворот...

Кто например?

- Курсан Асанов, Фарид Ниязов, Темирлан Султанбеков, Жениш Молдокматов... Они ведь по событиям октября 2020 года...

- По 9 октября, по школам, по выдаче паспортов - эти категории преступлений относятся к незначительным, которые являются неопасными для страны, мы по ним в скором времени примем решения. А есть другие преступления, опасные...

В результате октябрьских событий вы у власти. Почему вы эти уголовные дела не аннулируете?

- Потерпите чуть-чуть, суд скоро примет решение, и мы посмотрим, они аннулируют или нет.

Мне, как гражданке Кыргызстана, не хочется никаких революций. Но когда вижу какую-то несправедливость, конечно начинаю возмущаться.

- Пока Садыр Нургожоевич управляет страной, пока он глава государства, несправедливости не будет! Мои силовые структуры за это отвечают.