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Корейские компании заинтересованы в привлечении работников из Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Республике Корея Аиды Исмаиловой с представителем министерства занятости и труда и работодателями Республики Корея при участии директора Центра трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР) при министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР Кубандыка Акматбекова, ведущего специалиста ЦТГР Ашимбековой Н.Дж., эксперта секретариата Совета по вопросам миграции при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жапарова А.Н. и странового координатора Winrock Int. в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным пресс-службы, в ходе встречи, участники обсудили перспективы развития организованного трудоустройства граждан Кыргызской Республики в Республику Корея.

"Вместе с этим, директор ЦТГР Акматбеков ознакомил участников встречи с проводимой работой своих сотрудников в рамках трудоустройства граждан за рубежом. Также был показан видеоролик о привлекательности работников из Кыргызской Республики и переданы информационные материалы о Кыргызской Республике.

В этом году уже вылетели и трудятся в Республике Корея 321 гражданина. На 12 июля запланирован чартерный рейс, в настоящее время идет подготовка к отправке в Республику Корея дополнительно 150 граждан. Таким образом за 6 месяцев будет направлено более 450 граждан.

В рамках рабочего визита планируются также организовать встречи с руководителями администраций районов Республики Корея, с целью привлечения граждан Кыргызской Республики на временные сельскохозяйственные работы.

Первая отправка 62 граждан на сельскохозяйственные работы в Республику Корея состоится уже 21 июня текущего года, организованным чартерным рейсом Бишкек-Инчхон.

Данный рабочий визит был организован при поддержке Проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International, для увеличения информированности работодателей Республики Корее о возможностях привлечения граждан Кыргызской Республики на свои предприятия", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/419318
Теги:
Южная Корея, посольство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Минтруда
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