На сотрудников милиции УВД города Оша возбуждено 9 уголовных дел

Прокуратурой города Оша выявлены многочисленные факты фальсификации доказательств и процессуальных документов уголовных дел с незаконным использованием персональных данных граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, должностные лица УВД города Оша в целях искусственного завышения показателей раскрываемости преступлений, используя свое служебное положение, вместо реального раскрытия преступлений, неправомерно пользуясь персональными данными граждан, подделывали от их имени заявления о якобы совершенном преступлении с введением ложных данных в АИС ЕРП и возбуждали по ним подложные уголовные дела.

В дальнейшем по этим уголовным делам составляли документы следственных действий (протоколы осмотра, допроса, постановление о признании потерпевшим) и впоследствии прекращали их на основании поддельных заявлений потерпевших об отказе от поддержания от частно-публичного обвинения.

Кроме этого, сотрудники милиции уговаривали обвиняемых в совершении кражи признаться в совершении ранее зарегистрированных нераскрытых преступлений - "вешалки", далее после их признаний дела прекращали по поддельным заявлениям потерпевших об отказе от поддержания обвинения, тем самым так увеличивали статистику раскрытия преступлений.

По данным фактам в отношении должностных лиц УВД города Оша возбуждено 9 уголовных дел по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Прокуратурой города Оша проводится расследование.