Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

Построено новое здание для Аксыйского районного отдела ГКНБ

203  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 15 июня, с участием заместителя председателя кабинета министров-председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева состоялась церемония открытия в городе Кербене нового административного здания Аксыйского районного отдела ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в церемонии открытия приняли участие личный состав и руководство областного управления, ветераны специальной службы, а также представители местных органов власти.

Здание Аксыйского районного отдела ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области построено и сдано в эксплуатацию в порядке укрепления материально-технической базы территориальных подразделений спецслужб. Вновь построенное здание Аксыйского районного отдела полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419328
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  