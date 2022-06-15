Построено новое здание для Аксыйского районного отдела ГКНБ

Сегодня, 15 июня, с участием заместителя председателя кабинета министров-председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева состоялась церемония открытия в городе Кербене нового административного здания Аксыйского районного отдела ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в церемонии открытия приняли участие личный состав и руководство областного управления, ветераны специальной службы, а также представители местных органов власти.

Здание Аксыйского районного отдела ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области построено и сдано в эксплуатацию в порядке укрепления материально-технической базы территориальных подразделений спецслужб. Вновь построенное здание Аксыйского районного отдела полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.