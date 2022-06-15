Алымкадыр Бейшеналиев жалуется на свое здоровье

Состояние временно отстраненного от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, заключенного под стражу по подозрению в коррупции, ухудшается. Он испытывает проблемы с повышением давления. Об этом заявил его адвокат Кайсын Абакиров, отметив, что у Бейшеналиева есть и другие хронические болезни.

По словам адвоката, 16 июня Бишкекский городской суд рассмотрит жалобу защиты министра на решение Октябрьского районного суда, который заключил Бейшеналиев под стражу сроком на месяц.

Алымкадыр Бейшеналев был задержан 2 июня по подозрению в коррупции. По данным Генпрокуратуры, он дал поручение закупить вакцины против коронавируса на 1,5 млрд сомов, несмотря на наличие в стране препаратов, полученных в помощь от других государств. По данным следствия, средства были выведены в офшорную зону.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении Алымкадыра Бейшеналиева возбуждено 7 уголовных дел: 2 - по фактам вымогательства взятки и 4 – по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодных контрактов.

Президент Садыр Жапаров временно отстранил от должностей главу Минздрава и генпрокурора - на время следствия по Бейшеналиеву. В интервью "Азаттыку" он рассказал, что создал комиссию по проверке выдвинутых против Бейшеналиева обвинений. По его словам, комиссия не будет препятствовать расследованию, а только ознакомится с материалами дела и предоставит информацию президенту. Жапаров не уточнил состав комиссии и в течение какого времени она предоставит итоги своей работы.

Временное исполнение обязанностей главы Минздрава возложено на Жаркынбека Касымбекова.

Источник: Радио Азаттык