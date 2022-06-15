Казахстан продлил ограничение на вывоз пшеницы и муки

Власти Казахстана продлили квотирование на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

В апреле текущего года Минсельхоз принял приказ, которым на срок до 15 июня ввел ограничения на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана пшеницы была установлена в объеме 1 миллион тонн, муки - в объеме 300 тысяч тонн. В обмен производители пшеницы и муки должны были 10 процентов поставить на внутренний рынок по более низкой фиксированной цене.

"Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и маслин в размере 550 тысяч тонн и в третьи страны муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн", - указывают в ведомстве.