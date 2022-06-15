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Ученые утверждают, что кетодиета продлевает жизни

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученые Стэнфордского университета Сан-Франциско (США) установили, что кетодиета, считающаяся некоторыми диетологами вредной, может продлевать жизнь. Результаты исследования последствий соблюдения диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов цитирует издание Daily Mail.

Исследователи выяснили, что такое питание помогает клеткам мускулатуры и стволовым клеткам переживать стресс, что, в конечном итоге, может увеличить продолжительность жизни и способствовать укреплению мышц. С помощью опытов на мышах они доказали, что эффект кетодиеты можно сравнить с эффектом фастинга - периодического голодания.

Мыши, которые голодали от одного до двух с половиной дней, позже демонстрировали большую эластичность клеток мускулатуры, как и мыши, "сидевшие" на модной кетодиете.


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URL: https://www.vb.kg/419340
Теги:
наука, новости мира, в мире
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