Ученые утверждают, что кетодиета продлевает жизни

Ученые Стэнфордского университета Сан-Франциско (США) установили, что кетодиета, считающаяся некоторыми диетологами вредной, может продлевать жизнь. Результаты исследования последствий соблюдения диеты с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов цитирует издание Daily Mail.

Исследователи выяснили, что такое питание помогает клеткам мускулатуры и стволовым клеткам переживать стресс, что, в конечном итоге, может увеличить продолжительность жизни и способствовать укреплению мышц. С помощью опытов на мышах они доказали, что эффект кетодиеты можно сравнить с эффектом фастинга - периодического голодания.

Мыши, которые голодали от одного до двух с половиной дней, позже демонстрировали большую эластичность клеток мускулатуры, как и мыши, "сидевшие" на модной кетодиете.