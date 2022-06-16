Парадоксы кыргызского майнинга

Добыча криптовалюты - явление противоречивое. Майнинг, вроде бы, абсолютно легален как бизнес, однако в нынешних энергетических реалиях законно заниматься им практически невозможно.

Майнинг был фактически узаконен в Кыргызстане в августе 2020 года. Тогда начал работать специальный налоговый режим для этого вида предпринимательства. Налог на майнинг закрепили вместо налогов на прибыль, с продаж и добавленную стоимость на облагаемые поставки. Базой для налога на майнинг является сумма, начисленная за энергопотребление. Ставка составляет 15 процентов.

Вместе с тем за год до этого "Национальная энергетическая холдинговая компания" приняла постановление, запрещающее майнерам подключаться к общей распределительной сети. Временный запрет на выдачу технических условий для предприятий по добыче криптовалюты был принят на фоне возникающего дефицита электроэнергии в республике.

Из–за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстан столкнулся с самым масштабным за последнее время энергетическим кризисом. Для прохождения осенне–зимнего отопительного сезона республика уже несколько лет подряд вынуждена импортировать из соседних стран 2 миллиарда кВт/час электроэнергии.

В этих условиях потребности майнинг–ферм в электроэнергии невозможно удовлетворить без ущерба для энергетической безопасности страны. Криптодобытчикам в КР, согласно экспертным подсчетам, в год потребуется от 8,7 до 11,4 млрд кВт/час, в стране же в среднем всего вырабатывается 15 млрд кВт/час.

После введения запрета на подключение криптоферм к общей распредсети бороться с незаконными подключениями стал Государственный комитет национальной безопасности. Отчитываться об обнаружении нелегальных майнинг–ферм и задержании их хозяев ГКНБ продолжает по сей день. Только за последний год сотрудники ведомства накрыли 20 незаконных точек по добыче криптовалюты.

В числе обнаруженных майнеров были те, что потребляли электроэнергию без приборов учета - просто набрасывали провода на кабельную линию ОАО "Северэлектро", которое поставляет энергию для абонентов Чуйской и Таласской областей, а также в Бишкек.

- В результате преступных действий организаторов майнинг–ферм был причинен ущерб государству в размере более 30 миллионов сомов, - поясняют в Госкомитете национальной безопасности КР.

Кстати, буквально на днях выяснилось, что майнингом (вероятно, тоже незаконно) занимался даже непотопляемый бывший руководитель Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбек Асанакунов. Задержали его, конечно, по другому поводу - на него возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата вверенного имущества в крупном размере". Однако во время обыска в подвальном помещении его дома были обнаружены электронные устройства майнинг–фермы. ГКНБ пообещал оповестить общественность о том, законно ли использовались эти самые обнаруженные устройства.

Конечно, возникает резонный вопрос: как связаны люди, совершенно далекие от высоких современных технологий, каким представляется, к примеру, Мирбек Асанакунов, и добыча криптовалюты.

Но тут все просто. Добыча криптовалюты в КР в принципе может быть очень выгодным бизнесом. Понятно, что для него нужен стартовый капитал, поскольку потребуется компьютерное оборудование, которое можно сравнительно недорого приобрести в Китае, и электроэнергия, которая у нас стоит в общем–то сущие копейки. При этом выхлоп от майнинга может быть очень приличным, поскольку, например, стоимость единицы одной из наиболее популярных криптовалют - биткоина - по состоянию на 8 июня составляла чуть больше 30,5 тысячи долларов.

Так что неудивительно, что в стенах ЖК депутаты то и дело задаются вопросом, когда майнерам все–таки вернут возможность покупать электроэнергию из общих распределительных сетей. Парламентарии–то у нас люди сплошь предприимчивые и чуткие к новым предпринимательским начинаниям.

Между тем в КР и сегодня есть возможность заниматься криптодобычей легально и законно: можно ведь подключаться и к частным ГЭС республики - это не возбраняется. Проблема только, пожалуй, в том, что сегодня в Кыргызстане действует всего 18 объектов малой гидроэнергетики, и их доля в общей выработке электроэнергии составляет около 1,3 процента, а майнерам республики, как посчитали наши эксперты (читайте выше), надо энергии намного больше.