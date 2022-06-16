В Будапеште открылась персональная выставка Тамилы Маматовой

В Будапеште открылась персональная выставка молодого кыргызского скульптура, отличника культуры республики, члена Союза художников Тамилы Маматовой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Данное культурное событие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Венгрией.
В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие: автор скульптур, руководители и представители государственных органов Венгрии, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества.
Работы кыргызского скульптора вызвали у гостей живой интерес. Представленные на выставке работы иллюстрируют культуру и традиции кыргызского народа.
Продлится выставка до 17 июня.