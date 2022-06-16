Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 85.80 - 86.80

В Будапеште открылась персональная выставка Тамилы Маматовой

207  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Будапеште открылась персональная выставка молодого кыргызского скульптура, отличника культуры республики, члена Союза художников Тамилы Маматовой. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Данное культурное событие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Венгрией.

В торжественной церемонии открытия экспозиции приняли участие: автор скульптур, руководители и представители государственных органов Венгрии, дипломатического корпуса и бизнес-сообщества.

Работы кыргызского скульптора вызвали у гостей живой интерес. Представленные на выставке работы иллюстрируют культуру и традиции кыргызского народа.

Продлится выставка до 17 июня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419357
Теги:
выставка, Венгрия, скульптура, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  