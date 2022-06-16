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Названа дата голосования акционеров Centerra по мировому соглашению с КР

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- Александра Василькова
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Centerra Gold Inc. объявила, что специальное собрание акционеров, на котором будет принято решение о мировом соглашении с правительством Кыргызстана и "Кыргызалтыном" по Кумтору, состоится 25 июля этого года.

На собрании акционерам Centerra будет предложено рассмотреть и, если будет сочтено целесообразным, принять резолюцию, одобряющую соглашение о глобальной договоренности, заключенное Centerra, АО "Кыргызалтын" и правительством Кыргызстана.

В связи с чем Centerra направит информационный циркуляр по управлению и связанные с договоренностями материалы в регулирующие органы по ценным бумагам.

"Встреча состоится 25 июля в 11.00 по Торонто в онлайн-формате. Принять участие в собрании и голосовать смогут акционеры, которые приобрели ценные бумаги до 27 июня этого года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для того, чтобы Centerra реализовала соглашение по Кумтору, оно должно быть одобрено не менее чем двумя третями голосов акционеров. При этом голос "Кыргызалтына" учитываться не будет. Вместе с тем совет директоров Centerra рекомендует акционерам проголосовать на собрании за решение о соглашении с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/419365
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, Кыргызстан
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