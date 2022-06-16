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Убили человека и отправились грабить магазин

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- Ольга Новгородцева
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Верховный суд утвердил приговор 40-летнему Алексею Б. – 13 лет лишения свободы. Преступление он совершил не в одиночку, а с двумя подельниками. И все трое до последнего были не согласны с приговорами. Жаловались на "ментовской беспредел", на то, что у них якобы выбивали признательные показания, на пытки - в общем, все как всегда.

После вступления приговора в законную силу товарищи Алексея слегка успокоились и отправились отбывать назначенные сроки. А он дошел до Верховного суда, настаивая на собственной невиновности и пытаясь ее доказать.

Между тем на предварительном следствии он в присутствии адвоката подробно описывал обстоятельства преступления: 10 февраля примерно в семь вечера к нему в гости пришел приятель Женя и рассказал про некоего дядю Мишу, который живет по такому-то адресу и у которого якобы много денег и золота.

Решили грабить. Привлекли еще одного приятеля – Дмитрия.

Из показаний Алексея:

"Примерно в девять вечера, когда дядя Миша открыл нам двери, мы ворвались в его дом и потребовали деньги. Он молчал. Евгений начал его душить, пока тот не потерял сознание. Когда пришел в себя, просил не убивать и показал место, где хранятся деньги. Там было 10 тысяч сомов. Друзья сказали: "Убей его!". Я схватил его за горло и задушил насмерть.

Из дома мы взяли, кроме денег, ружье 16-го калибра, швейную машинку, четыре литра растительного масла".

По данным следствия, "улов" преступников составил, помимо перечисленного, несколько бутылок водки, складной нож и хозяйственное мыло.

Золота убийцы в доме дяди Миши не нашли.

Из украденного ружья, по показаниям Алексея Б., сделали обрез – и отправились с ним грабить ближайший магазин...

Приговор Алексею был вынесен, разумеется, не только с учетом его признания, но и на основе объективных доказательств.

Вопреки доводам кассационной жалобы, решила коллегия Верховного суда, из материалов дела следует, что предыдущими судебными инстанциями дело рассмотрено со строгим соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, в соответствии с принципами состязательности сторон и их равноправия. Каких-либо данных, свидетельствующих о незаконном и необоснованном отклонении судами ходатайств осужденного и его защиты, судебной коллегией не установлено. Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих безусловную отмену приговора, допущено не было.

Приговоры судов первой и второй инстанций судебная коллегия посчитала законными и обоснованными, полностью соответствующими требованиям статьи 345 УПК Кыргызской Республики, и не нашла оснований для удовлетворения кассационной жалобы адвоката осужденного.


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URL: https://www.vb.kg/419369
Теги:
убийство, Кыргызстан
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