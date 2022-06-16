Супруги из США обнаружили в озере Мюррей забавное письмо в бутылке

Супруги из штата Южная Каролина, Кейтлин и Остин Муди катались на лодке по озеру Мюррей и обнаружили бутылку с оптимистичными посланиями внутри. Об этом рассказывает UPI.

Женщина заметила в воде предмет, который сначала приняла за мусор. Однако, подплыв ближе, она увидела булытку из-под вина. В бутылке находился пакет для сэндвичей, а в нем листок бумаги с необычными надписями. На листке были написаны различные позитивные и забавные призывы. Одна из надписей гласила: "Семья - это все", другая: "Прилагай все усилия, чтобы помочь нуждающимся и быть счастливым", а третья - "Пусть жизнь будет, как рулон туалетной бумаги, длинной и полезной".

Муди разместила в социальных сетях фото бутылки и письма, надеясь найти автора и узнать, как долго бутылка пробыла в озере. Однако пока на ее пост никто не откликнулся.

Президент Ассоциации озера Мюррей Майк Кирк предупредил тех, кто захочет бросить в водоем похожее послание, чтобы они не пользовались стеклянной тарой. "На бутылку может налететь лодка и получить повреждения. Или любитель покататься на водных лыжах может покалечиться", - сказал он.