Кыргызстан намерен поэтапно переходить к возобновляемым источникам энергии

Кыргызская Республика в условиях таяния ледников и сокращения запасов водных и энергетических ресурсов намерена поэтапно переходить от карбоновых носителей к возобновляемым источникам энергии, прежде всего, гидроэнергетике, с одновременным внедрением ресурсосберегающих и экологически дружественных технологий. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров говорил на втором региональном саммите по Целям устойчивого развития "За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии" в Алматы.

По данным пресс-службы кабмина Жапаров отметил, что для "зеленого" восстановления после пандемии коронавирусной инфекции, низкоуглеродной трансформации страны и обеспечения экологической безопасности республика поставила перед собой цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 44 процента и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

По словам главы кабинета министров, строительство на территории страны малых и средних гидроэлектростанций способствовало бы обеспечению водно-энергетической безопасности всего Центрально-азиатского региона.

Акылбек Жапаров призвал инвесторов, международные финансовые институты, климатические фонды и корпорации к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в гидроэнергетическом комплексе и других областях возобновляемых источников энергии, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.