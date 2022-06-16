Тенгизу Болтуруку следует бережнее относиться к народным деньгам

В холдинге "Наследие великих кочевников" прокомментировали возмущение депутата Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева об аренде нового офиса в Бишкеке за 50 тысяч долларов, напомнив, что в здании ОАО "Учкун" офис "Кумтора" проработал более 25 лет.

"Помещения "Учкуна" спроектированы в 70-е годы по советской "кабинетной" системе, что не соответствует международным стандартам, а по мере устаревания здания накапливались проблемы хозяйственного характера, связанные с отоплением, перебоями в электроснабжении, отсутствием должной вентиляционной системы, что напрямую влияет на эффективность рабочего процесса", - пояснили в холдинге.

В компании также добавили, что "два работающих лифта, один из которых периодически отключается, создают очереди к лифтам, и работникам с посетителями компании зачастую приходилось подниматься на десятый и четырнадцатый этажи по лестнице, хотя в свое время компании пришлось менять эти лифты за свой счет".

Напомним, депутата возмутило, что холдинг снимает офис за крупную сумму и это при том, что есть множество государственных учреждений.

"Это неправильно, потому что сейчас в стране есть много свободных государственных помещений. Могли бы и их использовать. Деньги, которые они платят за аренду, можно потратить на другие цели", - сказал Женишбек Токторбаев.

Позже народный избранник заявил, что стоимость аренды нового офиса оказалась намного больше.

Давайте будем экономить народные деньги

В связи с заявлением депутата невольно вспоминается призыв президента Садыра Жапарова бережнее относиться к народным деньгам. С этой целью, напомним, по решению главы государства были даже объединены управления делами президента и Жогорку Кенеша.

"Давайте экономить народные деньги. Мы объединили все управления именно ради экономии. Давайте вытягивать ноги по размеру кровати", - заявил тогда президент депутатам.

Возможно, руководству холдинга "Наследие великих кочевников" стоит принять во внимание указание главы государства, тем более в такое сложное для страны время. И даже пояснение компании о том, что "крупнейшая компания страны с многомиллиардным доходом имеет возможность позволить себе достойный офис и не позориться перед иностранными делегациями и международными инвесторами" является крайне неуместным оправданием. Тем более что многие кыргызстанцы согласятся с мнением депутата о том, что "в стране есть много свободных государственных помещений" с вполне приемлемыми условиями, даже в глазах иностранцев.

Также и пояснения об отсутствии должной вентиляции и о неработающем лифте также не дают право руководителю холдинга Тенгизу Болтуруку разбрасываться народными деньгами. В конце концов, как призывал президент, до лучших времен можно и потерпеть "отсутствие должной вентиляции". Выражаясь молодежным сленгом, не сахарные, не растаете.

Кому платит Тенгиз Болтурук?

Сообщалось, что новый офис холдинга "Наследие великих кочевников" расположен в административном здании по улице Панфилова, 178. Застройщиком здания является строительная компания "Орион", учредителем которой числится бизнесмен Кутубай Мурзабаев.

Последний известен тем, что именно его компания будет строить крупную гидроэлектростанцию "Куланак" с плотиной и водохранилищем на реке Нарын. Реализация проекта началась, соответствующее решение в апреле подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

Помимо этого, Кутубай Мурзабаев является совладельцем отеля Orion в Бишкеке и горнодобывающей компании "Орион".