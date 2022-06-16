Комиссия по изучению деятельности главы Минздрава подвела итоги работы

Комиссия по независимому и всестороннему изучению деятельности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, образованная решением президента Кыргызской Республики, подвела итоги работы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как было установлено в ходе работы комиссии, Генеральной прокуратурой КР в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел: по статье 336 ("Коррупция") возбуждено одно уголовное дело, по статьям 337, 339 ("Злоупотребление должностным положением", "Заключение заведомо невыгодного контракта") – четыре уголовных дела, по статье 343 ("Вымогательство взятки") – два уголовных дела.

Комиссия изучила деятельность министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева по реализации Национального плана по развертыванию вакцинации против COVID-19 в Кыргызской Республике, работу по организации и проведению иммунизации против коронавирусной инфекции, в том числе закупку вакцин от коронавируса, поступление гуманитарной помощи (вакцин) от иностранных государств в 2021 году. Кроме того, комиссия изучила ведение делопроизводства и кадровую работу в Министерстве здравоохранения.

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с нормой части 1 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.