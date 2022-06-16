Погода
$ 80.49 - 81.49
€ 85.80 - 86.80

Назван самый трендовый фасон свадебного платья этого года

584  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Модный редактор портала The Kit Элисон Макгилл назвала самый трендовый фасон свадебного платья в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметила, что среди вещей в данном стиле стали главенствовать предметы гардероба длины мини, которые были представлены в коллекциях дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке.

.

При этом журналистка указала, что еще в 1969 году в подобной одежде появилась на торжестве художница Йоко Оно, которая выходила замуж за певца Джона Леннона. Образ японки также дополняли теннисные туфли, гольфы, солнечные очки и широкополая шляпа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419393
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
    Комментарии
    или авторизуйтесь
    Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
    Правила комментирования
    На нашем сайте нельзя:
    • нецензурно выражаться
    • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
    • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
    • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
    • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
    • публиковать комментарии в транслите
    • выделять комментарии заглавным шрифтом
    • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
    • писать под одной новостью комментарии под разными никами
    • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
    • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
    НАВЕРХ  
    НАЗАД  