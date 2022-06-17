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Генерал Байзаков избран почетным академиком Академии имени Чингиза Айтматов

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- Назгуль Абдыразакова
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Генерал Шейшенбек Байзаков избран почетным академиком Академии имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, данная премия вручается за выдающиеся заслуги в области культуры, просвещения, науки, литературы и искусства, за сближение и обогащение культур наций и народностей, укрепление мира и дружбы.

Лауреат многих международных и государственных наград, общественный деятель, генерал-майор Шейшенбек Байзаков за большой вклад в пропаганду творчества великого писателя Чингиза Айтматова, развитие национальной культуры, воспитание в молодежи нравственности и патриотизме, а также активную общественную деятельность избран почетным академиком Академии имени Чингиза Айтматова.

Присвоение звания прошло в торжественной обстановке, президент Академии Абдылдажан Акматалиев вручил Шейшенбеку Байзакову нагрудный знак почётного академика.


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URL: https://www.vb.kg/419431
Теги:
МВД, Чингиз Айтматов, Кыргызстан
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