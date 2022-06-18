Индира Шаршенова приняла участие в Международном IT-Форуме в РФ

Заместитель министра цифрового развития Индира Шаршенова и заместитель директора по техническим вопросам ГП "Инфоком" Асель Кененбаева приняли участие в Международном IT-Форуме в городе Ханты-Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цифровой форум является ведущей международной площадкой для проведения дискуссий, обсуждения проблем, обмена опытом и выработке совместных мер по развитию информационных технологий в странах БРИКС и ШОС.

Передовой опыт и лучшие практики по приоритетным и перспективным направлениям развития IT-сферы представили сотни экспертов, разработчиков, бизнесменов из более 70 российских регионов, а также других стран. На полях форума состоялась IV Международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО; пленарная сессия "Безопасная информационная страна – безопасный мир"; стратегические сессии "Кибербезопасность в цифровом мире: актуальные проблемы и международное сотрудничество" и "Искусственный интеллект в медицине. Практики применения".

В своей речи заместитель министра Индира Шаршенова рассказала участникам о том как проходит цифровая трансформация Кыргызской Республики и отметила, что являясь одной из стран, не имеющих выхода к морю, Кыргызская Республика заинтересована в развитии региональной цифровой инфраструктуры, открывающей новые возможности для расширения рынков и создания новых видов товаров и услуг: "Региональное сотрудничество является важным элементом экономического развития страны, в особенности с учетом необходимости в транзите через сопредельные страны. В этой связи развитие региональной транспортной, энергетической и цифровой связанности крайне важны".

В рамках мероприятия Индира Шаршенова и Асель Кененбаева посетили Многофункциональные центры Югры. Директор "МФЦ Югры" Владимир Михайлов представил передвижные мобильные комплексы. Работа криптобиокабины для получения заграничных паспортов, а также подробно рассказал о том, как устроен процесс работы МФЦ Югры в условиях второго года работы после перехода на централизованную систему управления.