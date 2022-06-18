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Девушек Кыргызстана с привлекательными улыбками приглашают в Голливуд

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- Назгуль Абдыразакова
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Стартовал кастинг на первый международный онлайн-конкурс красоты "Улыбка Рунета 2022". Анкеты принимаются в течение месяца со дня старта кастинга. Заполнить анкету и ознакомиться с правилами конкурсе можно на его официальном сайте. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, подведение итогов (финал) конкурса "Улыбка Вселенная 2022" пройдет в онлайн-формате в июле/августе 2022 года. В полуфинал конкурса войдут не более 25 участниц, а после интернет- или смс-голосования определится 10 финалисток, которые должны будут подготовить видеовизитку о себе и важности улыбок в современном мире, затем члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.

В конкурсе могут принимать участие русскоговорящие девушки и женщины от 18 до 35 лет из разных стран мира, являющиеся обладательницами прекрасных улыбок. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Победительница конкурса получит возможность войти в состав жюри второго конкурса "Улыбка Рунета 2023", а также возможность принять участие в качестве актрисы в эпизодической роли в эпизоде любого международного или голливудского кинопроекта, разработчиком которого будет являться продюсерская компания "Leonid Khromov Production", являющаяся организатором этого конкурса. Обладательницы второго и третьего места также получат возможность принять участие в съемках фильма, но в менее заметных эпизодах.


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URL: https://www.vb.kg/419450
Теги:
Россия, Кыргызстан, конкурс красоты
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