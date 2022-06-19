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Ушла на съемки и не вернулась. Разыскивается 15 - летняя Айара

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- Назгуль Абдыразакова
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Разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Султанова Айара 2007 года рождения, которая вышла из дома 18 июня примерно в 10:00 часов по адресу Чуйский район село Кегети для участия в съёмках фильма и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: рост 145-150 см, волосы длинные черные, лицо круглое, глаза черные, брови густые черные.

Была одета: белая футболка, черные джинсы.

Всем кто обладает информацией о местонахождении указанной без вести пропавшей девочки, управление внутренних дел региона просит сообщить по следующим номерам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312 430127, дежурная часть ОВД Чуйского района 0312 607225, 3138 5 8289, группа розыска 0552 992025 или по номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/419482
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