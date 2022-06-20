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В Оше установили инсталляцию "Караван Великого Шелкового пути"

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- Жан Алиев
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Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша. По данным ведомства, инсталляция появилась на площадке у Ошского национального драматического театра. Теперь на площадке стоит караван из 19 верблюдов, караванщика, тайганов и лошадей.

Инсталляция, установленная при содействии комбината по благоустройству и зеленому хозяйству, олицетворяет символ развития туризма города, Шелкового пути, бренда Оша. Туроператоры города и области, ассоциации Шелкового пути поддержали идею и включили караван в список объектов своих туристических маршрутов.

В муниципалитете добавили, что, согласно планам развития туристической сферы, караван станет одной из ключевых туристических инсталляций города как провайдера Великого Шелкового пути.


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URL: https://www.vb.kg/419493
Теги:
Ош, культура, Кыргызстан
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