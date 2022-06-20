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Найден иностранный гражданин, разыскиваемый за преступления

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- Айжан Мамбеталиева
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Оперативники ГУУР МВД установили местонахождение иностранного гражданина, разыскиваемого за тяжкие преступления.

В Главное управление уголовного розыска МВД поступила информация из МВД Узбекистана, что на территории нашей страны может скрываться гражданин Б.И. 1992 года рождения, который разыскивается за совершение преступлений, предусмотренных статьями 46 (уклонение от назначенного судом наказания), 164 ч.3 (разбой) и 97 ч.1 (убийство) УК Республики Узбекистан.

Органы внутренних дел соседней страны обратились за оказанием содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и задержании гражданина Республики Узбекистан, разыскиваемого с 2020 года за совершение тяжких преступлений.

В соответствии с международными нормативно-правовыми актами и в целях укрепления взаимодействия и сотрудничества Министерств внутренних дел двух стран по вопросам борьбы с преступностью, оперативниками ГУУР МВД КР осуществлялся комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе проводимой работы сотрудники ГУУР МВД КР установили местонахождение разыскиваемого гражданина. В настоящее время инициатор

розыска уведомлен. В дальнейшем будет решаться вопрос экстрадиции разыскиваемого лица на родину для привлечения к уголовной

ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/419496
Теги:
МВД, Кыргызстан
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