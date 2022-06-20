В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. В открытии принял участие президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Соревнования проходят 19-26 июня. Медали разыгрываются в двух возрастных группах – до 23 и до 17 лет.

"Проведение чемпионатов Азии становится для Кыргызстана доброй традицией. Но сегодня, впервые в истории азиатской борьбы, мы проводим турнир сразу в двух возрастных группах. Выражаю Объединенному миру борьбы и UWW-Asıa благодарность за оказанное нашей стране доверие. Уверен, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне", - сказал на церемонии открытия Садыр Мамытов.

Перед стартом чемпионата президент НОК также принял участие в Генеральной ассамблее UWW-Asia. Там обсуждались вопросы развития борьбы на азиатском континенте. Он отметил, что состязания среди молодых атлетов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе и становятся для участников трамплином во взрослую карьеру.

"Хочу пожелать всем главам федераций, которые участвуют в чемпионате, чтобы ваши атлеты показали максимум своих возможностей. И чтобы опыт, который они здесь получат, помог им в достижении их главных целей. А мы со своей стороны всегда рады внести вклад в популяризацию и развитие борьбы", - сказал Садыр Мамытов, открывая работу Генеральной ассамблеи.

Фото Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.