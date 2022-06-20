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В топе: Кыргызстан на четвертом месте по дешевизне интернета в мире

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- Александра Василькова
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Кыргызстан занял четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире, подготовленном BroadbandChoices.co.uk. Исследование нацелено на изучение качества, доступности и стоимости доступа в интернет в 169 странах.

Вместе с тем по Индексу доступности интернета наша республика занимает аж 116-е место. Кыргызстан уступает как по скорости интернет-соединения, так и по скорости широкополосного доступа в сравнении с ценой.

"Такие страны, как Шри-Ланка и Кыргызстан, которые полагаются на мобильные данные для доступа в интернет, предлагают дешевые пакеты данных, несмотря на отсутствие хороших оптоволоконных сетей", - отмечают авторы исследования.


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URL: https://www.vb.kg/419507
Теги:
Интернет, рейтинг, Кыргызстан, мировые новости
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