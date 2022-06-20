"В действиях Бакыта Асанбаева не было никаких предпосылок для самоубийства"

По факту самоубийства бывшего начальника управления администрирования кредитов ОАО "Айыл Банка" Бакыта Асанбаева будет дана оценка после заключения экспертизы. Об этом заявил СМИ директор Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков.

По его данным, уже проведены беседы с гражданами, которые находились в одной камере с ним.

"В беседе не участвовали представители прокуратуры и СИЗО. Рядом с Асанбаевым находились трое граждан. Он со своим сокамерником находился в четырёхместной камере, а в соседней двухместной были двое мужчин.

По словам трех вышеназванных людей, в словах или действиях Асанбаева не было никаких предпосылок для самоубийства. Все произошло, когда сокамерник Асанбаева пошел в соседнюю камеру для совершения намаза. Они услышали, как двери камеры заскрипели, когда они вышли, то увидели сотрудника, который держал Асанбаева и просил помощи", - сказал Бакыт Рысбеков.