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"По факту суицида банкира надо отстранять от работы начальника СИЗО ГКНБ"

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- Канат Кожоев
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По факту смерти в СИЗО ГКНБ Бакыта Асанбекова (бывшего председателя "Айыл банка") необходимо возбуждать уголовное дело и отстранять от должности начальника СИЗО ГКНБ и заместителя ГКНБ, на которого возложены функции по курированию следственным изолятором, считает депутат ЖК Дастан Бекешев. Такую точку зрения он выразил в своем Telegram-канале.

"Для объективного расследования уголовного дела следует создать следственную группу из работников генеральной прокуратуры. О судьбе СИЗО ГКНБ пора задуматься: возможно, его лучше ликвидировать. Уже вторая смерть в этом изоляторе за одну неделю. Нас могут уверять, что там всё четко, но беспредел всплывает и к сожалению через смерти людей", - пишет парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/419509
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Дастан Бекешев, парламент, Кыргызстан, Депутат
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