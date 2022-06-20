"По факту суицида банкира надо отстранять от работы начальника СИЗО ГКНБ"

По факту смерти в СИЗО ГКНБ Бакыта Асанбекова (бывшего председателя "Айыл банка") необходимо возбуждать уголовное дело и отстранять от должности начальника СИЗО ГКНБ и заместителя ГКНБ, на которого возложены функции по курированию следственным изолятором, считает депутат ЖК Дастан Бекешев. Такую точку зрения он выразил в своем Telegram-канале.

"Для объективного расследования уголовного дела следует создать следственную группу из работников генеральной прокуратуры. О судьбе СИЗО ГКНБ пора задуматься: возможно, его лучше ликвидировать. Уже вторая смерть в этом изоляторе за одну неделю. Нас могут уверять, что там всё четко, но беспредел всплывает и к сожалению через смерти людей", - пишет парламентарий.