Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от внеземных цивилизаций

Крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST ранее зафиксировал сигналы, которые, по мнению астрономов, могли исходить от внеземных цивилизаций, пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание "Пэнпай".

Ранее данная статья была опубликована в официальном издании министерства науки и технологий КНР "Кэцзи жибао", однако затем газета удалила материал со своего сайта. Текст данной статьи приводит издание "Пэнпай".

В статье приводятся слова профессора Чжан Тунцзе, главы китайской Группы исследования внеземных цивилизаций. По его словам, в 2020 году при анализе информации, полученной при помощи радиотелескопа FAST в 2019 году, были обнаружены две группы "подозрительных" сигналов, которые "могли исходить от внеземной цивилизации". В 2022 году исследовательская группа обнаружила еще один "подозрительный" сигнал в ходе наблюдения за одной из экзопланет.