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Кому в Кыргызстане и за рубежом стал неугоден Камчыбек Ташиев?

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В Кыргызстане ряд экспертов сошлись во мнении, что за всеми призывами снять с должности председателя ГКНБ – отправить Камчыбека Ташиева в отставку, стоит стремление отдельных политических активистов сначала ослабить власть, а затем уже взять ее в свои руки.

Журналист Бердибай Саматов в своей авторской программе "Аспекты безопасности" прямо и без обиняков удивляется циничности некоторых наших отдельных политиков, которые приписывают себя к оппозиции.

"Использование смерти человека для повышения собственного политического рейтинга, выдавая заведомо ложную информацию как причину, приведшую к трагической кончине человека, - это аморально и цинично, а именно этим пытаются заняться лидеры оппозиции в Кыргызстане. Известно, что политика - дело грязное, но чтобы настолько...", - говорит он.

Надо признать, что фигура председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сама по себе неоднозначная и сложная. Резкий и своевольный его характер не всем приходится по нраву, но факт остается фактом – именно Ташиев во главе ГКНБ сумел переломить ситуацию в борьбе с коррупцией в стране. За короткое время ГКНБ задержало ряд высокопоставленных чиновников, ранее занимавших высокие посты во власти и принимавших ответственные решения в вопросе управления страной. Среди них премьер-министры, депутаты, руководители министерств и ведомств. Многие из них вину признали и добровольно вернули наворованное обратно в казну. Только с конца 2020 года в бюджет было возвращено 7,5 млрд сомов.

Вот и выходит, что Ташиев нынче стал неудобен очень многим политикам, которые раньше успели посидеть на "жирных" местах, а теперь под разными политическими соусами пытаются вернуться во власть. И вот таким лицам нынешний глава ГКНБ как кость в горле. Очевидно, цель у них одна – убрать Ташиева, а после можно будет всем скопом накинуться и на нынешнего президента. Не по этой ли причине, интересно, и распускаются разного рода слухи про конфликт Ташиева и Жапарова, которые оба уже устали опровергать это в СМИ.

То, что глава ГКНБ стал крайне неудобен отечественным коррупционерам, - это еще полбеды, судя по всему, сместить его не против и в соседней республике. Так, отдельного внимания заслуживают старания Камчыбека Ташиева в качестве главы Пограничной службы, которая была передана в ведение ГКНБ в ноябре 2020 года.

Известно, что у Кыргызстана есть спорные территории с соседним Таджикистаном. На этой почве на приграничных неописанных участках границы Баткенской области часто возникают различного рода конфликты. Наиболее масштабный конфликт произошел в апреле 2021 года, когда таджикская сторона вторглась на территорию Кыргызстана, обстреляв населенные пункты Баткенской области из минометов. В результате вторжения погибли 36 кыргызстанцев, в том числе двое детей, 189 получили различного рода ранения и увечья.

Самое интересное, что этот крупный вооруженный конфликт произошел аккурат после того, как глава ГКНБ встретился с митингующими жителями Узгенского района, которые протестовали против якобы передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. Оппозиция и тогда, как говорится, хотела разжечь пламя из искры, но Ташиев решительно заверил протестующих, что водохранилище останется во владении Кыргызстана, и люди ему сразу поверили.

Есть также мнение, что соседям Ташиев стал неудобен и из-за того, что он практически наглухо закрыл границу. Ведь именно после этого у них начались экономические трудности, что, кстати, признали и сами таджикские СМИ. Ведь благодаря тому, что были пресечены многие контрабандные пути, цены в Таджикистане заметно выросли.

Про наркотики и вовсе отдельный разговор. Только за последнее время были задержаны крупные партии наркотиков афганского происхождения, которые шли из Таджикистана в Кыргызстан. Интересно, не потому ли в апреле этого года на границе вновь произошел вооруженный конфликт с применением минометов.

В общем ясно и очевидно, что очень многим и многим как в Кыргызстане, так и за рубежом выгодно любой ценой очернить и сместить Камчыбека Ташиева с его поста. Поэтому приходится даже не сомневаться, что мы неоднократно станем свидетелями всех этих попыток, да только, скорее всего, нынешний глава ГКНБ с железным характером окажется им всем не по зубам.


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URL: https://www.vb.kg/419527
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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