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Жители Узгенского района получили возможность трудоустройства в Южной Корее

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Жители Узгенского района получили возможность трудоустройства в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

По данным пресс-службы, 21 апреля Центр трудоустройства граждан за рубежом (ЦТГР) при МТСОМ КР заключил соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Кыргызской Республики в Республику Корея на сезонные работы в сфере сельского хозяйства.

"Данное соглашение было подписано между ЦТГР, мэрией города Хамьянг Республики Корея и администрацией Узгенского района Ошской области, в рамках которого жители Узгенского района получили возможность пройти отбор и трудоустроиться в Республике Корея на сезонные сельскохозяйственные работы сроком до 5 месяцев. Администрация Узгенского района провела отбор согласно требованиям города Хамьянг Республики Корея. По итогам проведенной работы, было отобрано 62 жителя Узгенского района, после чего при содействии ЦТГР были получены трудовые визы.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики 20 июня 2022 года провело торжественное мероприятие по отправке отобранных жителей Узгенского района в Республику Корея. В ходе встречи заместитель министра поздравил граждан, получивших трудовые контракты, с успешным прохождением отбора и трудоустройством на работу в Республику Корея. Пожелал всем крепкого здоровья, успехов в работе, а также благополучного возвращения на родину.

Отправка граждан запланирована на 21 июня 2022 года чартерным рейсом по маршруту Бишкек - Инчхон.

В целях заключения аналогичных соглашений для жителей других областей и районов Кыргызской Республики ЦТГР продолжает работу по установлению партнерских отношений в Республике Корея".


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URL: https://www.vb.kg/419528
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, Кыргызстан, Минтруда
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