Экс-сотрудник комиссии по помилованию осужден за взятку

Первомайский районный суд столицы рассмотрел уголовное дело о взятке в особо крупном размере, фигурантом которого был Таалайбек Апенов, незадолго до своего ареста назначенный ответственным секретарем Комиссии по помилованию при президенте.

Постановлением Верховного суда некто Ш.А., проходивший срочную военную службу, был приговорен к 12 годам лишения свободы за неосторожное убийство другого военнослужащего. В июне прошлого года он обратился к президенту с просьбой о помиловании. По этому его письменному заявлению учреждением №47 ГСИН были собраны соответствующие документы и направлены в Комиссию по помилованию на рассмотрение.

В середине августа брат осужденного решил лично обратиться к ответсекретарю этой комиссии Таалайбеку Апенову. Тот вывел просителя на улицу и потребовал взятку в сумме 3000 долларов. За эти деньги обещал включить осужденного солдата в список лиц, подлежащих рассмотрению комиссией. А в случае несогласия дать взятку – ничего не гарантировал. Наоборот, намекнул на невозможность положительно рассмотреть вопрос о помиловании Ш.А.

Брат осужденного сказал, что таких денег у него нет. Тогда ответственный секретарь согласился снизить сумму до двух тысяч долларов.

Тот согласился, но предварительно обратился с жалобой на Апенова в ГКНБ.

Из судебного приговора:

"Заявитель по указанию Апенова Т. прибыл ко входу магазина "Глобус", позвонил ему на сотовый телефон и сообщил о месте его нахождения. В тот же день, примерно в 19.00 часов, после встречи в обговоренном месте Апенов Т. завел заявителя в супермаркет "Глобус", внутри которого проверил сотовый телефон заявителя на предмет отсутствия включенного режима диктофона и наличия подозрительных звонков.

После этого Апенов Т. вывел заявителя на улицу и, находясь в северо-восточной стороне супермаркета, заведомо зная незаконность своих преступных действий, получил у него заранее обговоренную путем вымогательства взятку в виде денежных средств в размере 170 000 сомов, вложенных в бумажный конверт белого цвета, за пролоббирование в комиссии обращения о помиловании.

Апенов Т. положил конверт с вышеуказанными денежными средствами в отсек левой водительской двери управляемой им автомашины марки "Тойота Камри", однако был задержан сотрудниками ГКНБ. В результате обыска автомашины в кармане водительской двери был обнаружен конверт с денежными средствами в сумме 170 000 сомов".

Сам Апенов виновным себя не признал. Рассказал, что действовал строго в соответствии с законом. К нему, по его словам, действительно обращались родственники осужденного Ш.А., желающие помочь солдату с помилованием. И он, Апенов, по его словам, действительно готов был помочь, причем вполне бескорыстно, но обнаружил, что для включения Ш. в список лиц, подлежащих помилованию, не хватает некоторых документов. Вот эти документы он якобы и велел брату осужденного принести ему в конверте к супермаркету "Глобус". Получил конверт и, будучи уверен, что там не деньги, а документы, не глядя якобы сунул конверт в карман водительской двери своей машины.

Суд Таалайбеку Апенову не поверил. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и наказание ему назначено в виде штрафа в размере 17 тысяч расчетных показателей (1 миллион 700 тысяч сомов) с лишением права занимать государственные должности сроком на два года.

Напомним, 19 октября 2021 года стало известно о том, что Таалайбек Апенов задержан со взяткой, а 26 октября – о том, что указом президента он освобожден от занимаемой должности ответственного секретаря Комиссии по помилованию.