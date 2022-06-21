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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

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- Анастасия Карелина
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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

8 августа 2021 года в ОВД Аламудунского района с заявлением обратился Д.Б., 1993 года рождения. Он просил принять меры в отношении малознакомого ему мужчины, который 11 августа 2019 года, подделав правоустанавливающие документы, продал третьим лицам его автомашину марки Nissan Pathfinder. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан М.Т., 1979 года рождения. В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419555
Теги:
Аламудунский район, мошенничество, Чуйская область, ГУВД
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