Задержан мужчина по подозрению в организации и содержании притона

В Жайылском районе сотрудниками СБНОН задержан подозреваемый в организации и содержании притона для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СБНОН ОВД Жайылского района была получена оперативная информация о том, что некий мужчина, проживающий в селе Алексеевка, регулярно приобретает и употребляет наркотические средства, а также организовал у себя дома притон для их употребления. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность мужчины. Это - Э.Т., 1969 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статей 290 ("Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов") УК КР.

Согласно постановлению суда, по месту проживания указанного лица проведен обыск. Обнаружены и изъяты два свертка бумаги, внутри которых находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом (предположительно гашиш и марихуана), прибор кустарного производства, предназначенный для употребления наркотических средств, огнестрельное оружие неизвестной марки.

В настоящее время Э.Т. доставлен в следственную службу ОВД Жайылского района. По изъятым веществам и огнестрельному оружию назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.