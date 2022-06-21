Погода
$ 80.02 - 81.02
€ 83.50 - 84.50

Задержан мужчина по подозрению в организации и содержании притона

294  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жайылском районе сотрудниками СБНОН задержан подозреваемый в организации и содержании притона для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СБНОН ОВД Жайылского района была получена оперативная информация о том, что некий мужчина, проживающий в селе Алексеевка, регулярно приобретает и употребляет наркотические средства, а также организовал у себя дома притон для их употребления. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность мужчины. Это - Э.Т., 1969 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статей 290 ("Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов") УК КР.

Согласно постановлению суда, по месту проживания указанного лица проведен обыск. Обнаружены и изъяты два свертка бумаги, внутри которых находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом (предположительно гашиш и марихуана), прибор кустарного производства, предназначенный для употребления наркотических средств, огнестрельное оружие неизвестной марки.

В настоящее время Э.Т. доставлен в следственную службу ОВД Жайылского района. По изъятым веществам и огнестрельному оружию назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419556
Теги:
ГУВД, наркотики, оружие, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  