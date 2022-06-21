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"Бэтмен" стал самой кассовой новинкой в российском прокате

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- Айжан Мамбеталиева
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Фильм "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза, вышедший на российские экраны спустя два с половиной месяца после мировой премьеры, стал самой кассовой новинкой по итогам прошлого уик-энда. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС..

Фильм занял шестую строчку общего рейтинга самых кассовых новинок в России за обозначенный период. Возглавляет список российская драма "Одна", ее кассовые сборы составили 43,2 миллиона рублей. Далее следуют "Кощей. Похититель невест" (31,6 миллиона), "Молодой человек" (28 миллионов), "Три кота и море приключений" (13,6 миллиона) и "Пропавшая" (12 миллионов).

Премьера "Бэтмена" в России состоялась 16 июня. Как пояснили владельцы кинотеатров, показ ленты проходит на основании ранее заключенных лицензионных договоров.


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URL: https://www.vb.kg/419563
Теги:
кино, новости мира, в мире
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