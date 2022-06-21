Ташиев дал указание усилить меры по борьбе с контрабандой продуктов питания

На фоне ухудшения ситуации с обеспечением продовольствием в мире и прогнозируемым кризисом в этой сфере, в Кыргызстане, как и в других странах региона наблюдается рост цен на продукты питания и товары народного потребления, а по отдельным позициям – их нехватка. Проведенный ГКНБ Кыргызской Республики анализ продовольственной безопасности свидетельствует о попытках усиления контрабандного вывоза из республики продуктов питания и товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в целях защиты населения от угроз продовольственного кризиса и обеспечения продовольственной безопасности страны, ГКНБ в рамках своей компетенции принимаются соответствующие упреждающие меры.

"Так, председателем ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым дано указание территориальным подразделениям ГКНБ и Пограничной службы ГКНБ КР усилить работу и принять действенные меры по выявлению, предупреждению и пресечению фактов контрабанды продуктов питания и товаров первой необходимости в сопредельные государства, их незаконного вывоза как через официальные пункты пропуска, так и неконтролируемые участки госграницы.

Кроме того, 17 июня этого года президентом КР Садыром Жапаровым подписан Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях)", где усилена ответственность за контрабандную деятельность и предусматривается увеличение штрафных санкций, а также конфискация транспортных средств как орудия преступления в доход государства.

В этой связи, органы национальной безопасности Кыргызской Республики призывают граждан:

1. проявлять бдительность, оказывать содействие и поддержать принимаемые компетентными органами меры по обеспечению экономической и продовольственной безопасности страны;

2. в отношении лиц, занимающихся контрабандной деятельностью и не желающих её прекращать, будут приняты самые жёсткие меры в рамках действующего законодательства;

3. быть законопослушными, не вставать на путь совершения преступления и не ставить свои личные интересы выше национальных, особенно на фоне наблюдающегося мирового продовольственного кризиса".