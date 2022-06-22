Лавров назвал выставку Expo-Russia Kyrgуzstan-2022 знаковым событием

На промышленных выставках Expo-Russia Kyrgyzstan-2022 и "Expo Eurasia-2022" было озвучено приветствие участникам выставки от министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

В своем выступлении он назвал форум знаковым событием в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кыргызстаном.

"Эти отношения, базирующиеся на принципах дружбы, равноправия и взаимного уважения, вышли за прошедшие годы на уровень стратегического партнерства и союзничества.

Важнейшей их составляющей, безусловно, является торгово-экономические связи, которые успешно развивались на двусторонней основе и в рамках ЕАЭС.

Уверен, что выставка и форум внесут достойный вклад в расширение наших отношений в различных областях", - сказал глава МИД РФ.