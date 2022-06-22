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Шаршекеев: Выставкой Expo Eurasia-2022 мы показываем свою стабильность

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- Светлана Лаптева
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Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Марат Шаршекеев выразил надежду на то, что международные промышленные выставки Expo-Russia Kyrgyzstan 2022 и Expo Eurasia-2022 помогут Кыргызстану совершить прорыв и вернуть нашей стране славу промышленной державы, какой она была в годы Советского Союза. Об этом он сказал в интервью редакции vb.kg.

По его словам, в период СССР Кыргызстан был республикой с развитым машиностроением.

"Это действительно было так. Киргизская ССР была промышленной республикой: множество промышленных производств, научно-исследовательские институты, институт космических исследований, военные заводы, научная и учебная база технических университетов славились на всю страну, имели авторитет по праву. Мы были республикой с развитым машиностроением, и оттуда шло развитие науки.

К сожалению, на основе старых производств мы ничего не восстановим, нужны новые технологии, конструкции, подходы. Потому и выставка промышленная.

Как говорится, возвращаемся! Что это значит для страны? Развитие автопрома - грузовые автомобили и автобусы, авто не зря стоят у входа на выставку - будем надеяться, что они станут знаковыми.

Не скажу, что мы с ходу все восстановим, но приложим все усилия. Конечно, нужны деньги. Главное, что мы доказываем свою стабильность - экономическую и политическую. Это сейчас очень важно", - сказал Шаршекеев.


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URL: https://www.vb.kg/419577
Теги:
промышленность, ТПП, Кыргызстан
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