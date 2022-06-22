Старый друг "Вечерки" Вячеслав Брейво встречает на работе 84 день рождения

Сегодня у Вячеслава Георгиевича Брейво, заместителя заведующего отделом правового обеспечения Федерации профсоюзов, заслуженного юриста Кыргызстана, день рождения.

Пожалуй, его и представлять–то не нужно. Одна половина бишкекчан непосредственно обращалась к нему за защитой своих трудовых прав, другая - знает его по многочисленным публикациям в "Вечерке", на страницах которой он уже много лет ведет рубрику "Юрконсультация". Он автор двух редакций Трудового кодекса, последний сейчас, кстати, в ходу. Поэтому лучшего спеца по трудовому праву в стране, по мнению многих кыргызстанцев, вряд ли найдешь. Слова "так сказал Брейво" равносильны значению: "так гласит закон".

Мы не могли пройти мимо этой даты и уговорили Вячеслава Георгиевича ответить на несколько наших вопросов. Разъяснять, консультировать людей он готов часами, в его кабинете всегда кто-то есть. А вот интервью давать, говорит, не привык. Но мы начали с его любимой темы – с создания после развала Союза новой правовой базы по трудовому праву в республике, у истоков которой он стоял.

- Помнится, второй, действующий ныне Трудовой кодекс создавался в жесткой борьбе. Вам пришлось повоевать.

- Да, были острые дискуссии. Как представитель профсоюзов, я принимал участие в рабочих комиссиях по разработке основ трудового права. И старался, чтобы в кодекс было введено как можно больше норм, защищающих права наемного работника. Признаюсь, отстаивать их было не просто. Помнится, комиссия состояла из девяти человек. Четыре от работодателей, четыре - от правительства и я один от профсоюзов. Работодатели и правительство, как правило, были заодно, дудели, как говорится, в одну дуду. В то время активно начал развиваться частный бизнес, а многие из правительственных чиновников того времени сами им занимались. А кто же будет создавать законы против себя, ограничивающие его права?

Поэтому мне пришлось нелегко, но тем не менее удавалось положить оппонентов на лопатки по многим спорным вопросам. Много моих предложений все–таки прошло, процентов шестьдесят точно. Но особенно трудно дался второй Трудовой кодекс, который обсуждали постатейно. При голосовании за ту или иную статью я оказывался нередко в одиночестве или с минимальной поддержкой от большинства. Мне говорили, дескать, мы в большинстве против вашей позиции, стало быть, наши предложения пройдут, но я не сдавался, бился до конца, убеждал, доказывал, и кто–то переходил на мою сторону. А поскольку у каждой из сторон было по 33,3 процента голосов, то при поддержке некоторых членов рабочей группы моих предложений профсоюзы в итоге оказывались в большинстве.

Так я втянулся в профсоюзную работу, можно даже сказать, полюбил ее, поскольку каждый день общался и общаюсь с десятками людей, которые обращаются за защитой своих трудовых прав. Трудовое право касается почти всех. И, к сожалению, большинство руководителей предприятий, даже крупных, не знают элементарных вещей и действуют вопреки закону.

Я пришел в профсоюзы главным специалистом, через полгода стал заведующим правовым отделом, который возглавлял долгое время, сейчас продолжаю работать в этом отделе в должности заместителя.

Уже собирался было уходить, но, говорят, не торопитесь, вы еще нам нужны. Хотя я уже подготовил себе достойную замену. Правда, несколько моих предыдущих толковых учеников ушли на повышение. Защищая права человека, надо знать не только трудовое право, но и жилищное, пенсионное, Гражданско–процессуальный кодекс. Отстаивать интересы простого человека в наше время непросто, но нам удается.

В профсоюзах я работаю уже более 30 лет (а общий трудовой стаж 66 лет) и каждый день, не поверите, учусь. Возникают разные ситуации, и понятно, что закон не подберешь под каждую статью, на каждый случай не напишешь. Поэтому приходится размышлять, аргументировать, порой соотносить со статьями других кодексов, а не только Трудового. Поэтому я написал комментарий к Трудовому кодексу, в котором разъяснил те или иные положения закона, разобрал на конкретных примерах нестандартные ситуации, возникающие на производстве, предприятиях. Потом еще четыре раза переиздавал его на свои средства. Даже не предполагал, что комментарий окажется таким востребованным. Я написал его понятным языком, чтобы разъяснения были доступны любому работнику. Хотя и работодатели ко мне часто обращаются. И пока чувствую себя востребованным человеком.

- Вячеслав Георгиевич, вы сказали, что проработали в профсоюзах более 30 лет, а где работали до этого?

- Когда служил в армии, начитался Конан Дойла и хотел быть похожим на Шерлока Холмса, расследовать дела, докапываться до истины. После армии поступил в Свердловский юридический институт, теперь он переименован в Уральскую юридическую академию. Тогда в Союзе было три таких учебных заведения - в Харькове, Саратове и Свердловске. В них готовили практических специалистов широкого профиля - прокуроров, судей, сотрудников внутренних дел. А Свердловск я выбрал потому, что он был ближе к дому. Ведь я родился и жил в Хабаровске. И вернулся туда следователем. Работал сначала в районной прокуратуре и дошел до прокуратуры Хабаровского края. Во Фрунзе оказались по состоянию здоровья жены, ей требовался теплый климат.

- И следователь стал профсоюзным деятелем?

- Не сразу. Во Фрунзе с самого начала тоже удачно все сложилось, уголовных дел на мою долю хватило, я работал в Свердловской прокуратуре. Чуть позже меня пригласили в Свердловский райком партии. С этого началась моя партийная деятельность. Из райкома перевели на должность старшего консультанта по юридическим вопросам в президиум Верховного Совета. А после меня почему–то заметили и предложили поработать в ЦК партии в отделе административных органов, я курировал работу органов внутренних дел. Одно время был даже консультантом по правовым вопросам у первого секретаря ЦК.

А после развала Союза начал осваивать свою новую специальность - профсоюзного работника.

- Как вам удается поддерживать себя в форме? Вы держитесь молодцом.

- (Смеется.) Было дело, что и курил, но мало, спиртным не увлекался, хотя не трезвенник. Но езжу на дачу уже много лет. А там всегда много работы. Может, это стимулирует. Каждый день хожу на работу - туда и обратно - пешком. Поддерживают меня психологически и добрые слова людей, которым я помог отстоять их законные права. Для меня это важно. Своим авторитетом и репутацией я очень дорожу. Так воспитан.