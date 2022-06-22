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Садыр Жапаров: Мы работаем над внедрением водосберегающих технологий

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"Мы делаем все возможное, чтобы противостоять неблагоприятным последствиям изменения климата, которые находятся под нашим контролем", -заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в эксклюзивном интервью британскому изданию The Independent.

Глава государства сообщил, что подписал Указ "Об объявлении 2022 года Годом охраны горных экосистем и обеспечения климатической устойчивости" с целью решения экологических проблем и адаптации к изменению климата и сохранения этих ледников и рек от высыхания.

"Учитывая растущий дефицит водных ресурсов, мы работаем над внедрением водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. Мы также расширяем доступ населения к чистой питьевой воде и повышаем эффективность ее повседневного использования, предлагая финансовые стимулы и повышая осведомленность", - отметил президент.

В интервью Садыр Жапаров подчеркнул, что этого будет недостаточно, если международное сообщество не признает и не поддержит конкретные проблемы, которые глобальное потепление создает для таких стран, как Кыргызская Республика. Кыргызстан будет приветствовать любую безусловную помощь международного сообщества, которая подкрепит усилия Кыргызстана по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

"В детстве я часто ходил в горы с отцом. Он был лесником, и его работа заключалась в том, чтобы косить высокую траву. Я ходил с ним, и помню, когда я был мальчиком, он вдруг сказал мне остановиться и посмотреть. У него был бинокль. Я просмотрел и впервые увидел снежного барса. Здесь, в Кыргызстане, мы делаем все возможное, чтобы защитить таких снежных барсов, как тот, но если международное сообщество не примет меры, я боюсь, что мои внуки никогда не увидят то, что видел я в детстве со своим отцом", - заключил президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/419582
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, климат
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