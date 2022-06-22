В Госипотечной компании опровергли слова Эмиля Жамгырчиева о коррупции

ОАО "Государственная ипотечная кмпания" считает целесообразным внести ясность в заявление депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Эмиля Жамгырчиева о коррупционной схеме в компании. Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь ГИК КР Жылдыз Бекбаева.

"Во-первых, необходимо отметить, что с 10 августа 2020 года ГИК перешла на электронную форму рассмотрения заявлений граждан, которая позволила снизить как бюрократические, так и другие издержки и полностью исключила коррупционное составляющее, так как электронный портал разработан в виде веб-сервиса, который регистрирует каждый шаг заявки с указанием даты и времени регистрации гражданина, отправки заявки, приема заявки банками-партнерами и одобрением. Все процессы сопровождаются уведомлениями в виде SMS-сообщений.

В результате каждый гражданин Кыргызстана получил возможность отслеживать в личном кабинете на электронном портале компании =AT3w7a4JbjqvEv3vcsZ14-E7g2ig_VHl76FeoDCxidK8YUDxivA5ChqYHl23_hVxqeNpZdvPGKAeXR7DT1413T8y3ZswUrXPM-Nx1ExOV7kMVD-K5IDOPrmdbGfGBw]www.portal.gik.kg каждый этап рассмотрения электронной заявки. В процессе отправки заявки и ее одобрения с целью стать участником государственных жилищных программах нет очередности.

Например, с момента внедрения на электронном портале ГИК начали первичную регистрацию более 39 тысяч граждан, однако на сегодняшний день только 18 тысяч из них полностью закончили регистрацию, остальные 21 тысяча граждан временно приостановили дальнейшую регистрацию. Из 18 тысяч граждан с полной регистрацией 12,3 тысячи были одобрены и включены в список участников жилищной программы, остальные находятся на стадии рассмотрения заявки.

После включения в список участников жилищной программы граждане сами определяют время обращения в банк, то есть гражданин может обратиться в банк за получением ипотечного кредита в течение 3-х лет после включения в список участников жилищной программы или может обратиться в банк сразу после включения в список.

Например, из 12,3 тысячи участников программы на текущий момент за получением ипотечного кредита в банки обратились 4 тысячи, то есть только 35% от общего количества граждан, имеющих возможность получения ипотечного кредита.

Электронная очередность на получение государственного ипотечного кредита автоматически формируется после обращения в банки-партнеры ГИК, по времени и дате обращения участника программы в банк. Список очередности публикуется на сайте ГИК, где каждый гражданин может посмотреть время своего обращения в банк.

Вместе с тем в соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 13 июля 2021 года № 75, приоритетное право на участие в программе "Мой дом 2021-2026" предоставлено:

1) многодетным семьям, имеющим 5 и более детей;

2) лицам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а также являющимся опекунами лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3) неполным семьям, где несовершеннолетнего ребенка/детей воспитывает только один родитель;

4) молодым специалистам (врачи, учителя, социальные работники), проживающие и работающие в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья, отдаленных труднодоступных зонах и приграничных районах республики.

Отмечаем, инструкция по работе электронного портала и информация о финансировании размещена на официальном сайте ГИК. Также ГИК готова продемонстрировать работу электронного портала и порядок финансирования всем желающим гражданам".