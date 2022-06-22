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В Кыргызстане строится первая солнечная станция "Тору-Айгыр 2022"

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- Бакыт Стамов
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Вчера, 21 июня 2022 года, в Иссык-Кульской области в селе Тору-Айгыр ОсОО "Бишкек Солар" дал старт строительству первой солнечной станции (СЭС) в Кыргызстане мощностью в 300 мегаватт.

СЭС "Тору-Айгыр 2022" строится на основе ГЧП: со стороны государства партнером выступает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Глава "Бишкек Солар" Азамат Искембаев проинформировал, что вместе с партнерами из Казахстана, а именно с компанией "ТГС Констракшн", начинается строительство 50 мегаватт. "Общий объем мощности составит 300 мегаватт, но мы планируем в будущем довести его до 1 гигаватта, так как в Тору-Айгыре 1 квадрат метра может дать до 1600 ватт, это максимальный показатель по Кыргызстану", - сказал он.

На церемонии выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызстане Рапил Джошыбаев.

"Глубоко символично, что данный проект начинает свой первый шаг после встречи президента Республики Казахстан Касым-Жоомарта Токаева с президентом Садыром Жапаровым, на которой наши страны договорились реализовать меры укрепления двусторонних братских отношений, особенно в сфере торгово-экономического сотрудничества, главами государств поставлена задача увеличить товарооборот между нашими странами до двух миллиардов долларов. (На данный момент товарооборот между нашими странами составляет 1 млрд долларов.) Поэтому вопросы экономического развития очень важны для наших братских стран. Уверен, что общими усилиями мы сможем достичь этой планки, запланировали на границе между Казахстаном и Кыргызстаном, где переход "Кара-Суу"и "Ак-Тилек", построить большой индустриальный торгово-логистический комплекс, с помощью которого хотим достичь таких показателей. В целом, текущий год станет особенным в рамках развития наших торгово-экономических отношений, Иссык-Куль, являясь жемчужиной не только Кыргызстана, но и всего мира, должен быть экологически чистым, и с развитием зеленых технологий, если заработает эта станция, она прям возле дороги будет показывать, насколько большое внимание Кыргызстан уделяет экологическим проблемам. Привлечение инвестиций в зеленую экономику региона - это дополнительные рабочие места, зеленая энергетика и новые технологичные производства.

Хочу поздравить казахстанскую компанию "ТГС Констакшн" и компанию "Бишкек Солар" за инициативу строительства большой крупной станции и их партнеров: Евразийский банк развития, "Грин финанс МФЦА", у которого открывается офис здесь в Кыргызстане. Уверен, что проект покажет свою эффективность и сюда приедут многие инвесторы, которые будут строить в разных регионах Кыргызстана свои электрические станции", - сказал посол.

СЭС мощностью 300 МВт с прогнозной годовой выработкой 600 млн. кВт. ч в год, что эквивалентно использованию более 140 млн кубометров природного газа. Работа электростанции позволит избежать более 300 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу в год. Установка централизованной СЭС позволит обеспечить надежность электроснабжения и забыть о дефиците мощностей для региона, а также создать новые рабочие места.

Напомним, Евразийский банк развития, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, Центр зеленых финансов МФЦА и ОсОО "Бишкек Солар" подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу финансирования первого этапа строительства солнечной электростанции. Церемония подписания состоялась в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке.

"Подписанным соглашением ЕАБР подтверждает свою заинтересованность в финансировании строительства электростанции предварительно в сумме до 40 миллионов долларов", - отмечает пресс-служба.

По данным ПРООН, технический потенциал установленной мощности солнечных станций в Кыргызстане составляет 267 гигаватт.


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URL: https://www.vb.kg/419610
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