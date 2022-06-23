В Оше отметили VIII Международный день йоги

На центральном городском стадионе имени А.Суюмбаева накануне состоялись мероприятия, приуроченные к Восьмому Международному дню йоги. В открытии мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, временный поверенный в делах посла Индии в КР Раджеш Кумар, представители ОшГУ, студенты, активные граждане, молодежь. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В своем выступлении Рыскулова выразила слова благодарности представителям Индийского посольства в КР и всем участникам мероприятия, а также высказала уверенность в том, что занимающихся йогой и здоровым образом жизни с каждым годом становится больше.

В рамках мероприятия представители центра йоги "Yoga Mama" провели для собравшихся занятия йогой, а также проведена культурная программа с участием танцевальных коллективов и артистов городского управления культуры, а также талантливой молодежи из Индии.

В целом в мероприятии приняло участие около 700 человек.