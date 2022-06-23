Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

В Оше отметили VIII Международный день йоги

170  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На центральном городском стадионе имени А.Суюмбаева накануне состоялись мероприятия, приуроченные к Восьмому Международному дню йоги. В открытии мероприятия приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, временный поверенный в делах посла Индии в КР Раджеш Кумар, представители ОшГУ, студенты, активные граждане, молодежь. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В своем выступлении Рыскулова выразила слова благодарности представителям Индийского посольства в КР и всем участникам мероприятия, а также высказала уверенность в том, что занимающихся йогой и здоровым образом жизни с каждым годом становится больше.

В рамках мероприятия представители центра йоги "Yoga Mama" провели для собравшихся занятия йогой, а также проведена культурная программа с участием танцевальных коллективов и артистов городского управления культуры, а также талантливой молодежи из Индии.

В целом в мероприятии приняло участие около 700 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419628
Теги:
йога, Ош, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  