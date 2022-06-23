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Президент поздравил с профессиональным праздником работников госслужбы

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- Канат Кожоев
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 июня, поздравил работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики с профессиональным праздником.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Государственные и муниципальные служащие занимают особое место в системе государственного управления и построении современного государства, задают ритм развитию страны.

Создание благоприятных условий для нашего народа, его социальная поддержка – неотъемлемая часть государственной политики. При реализации данной политики государственные и муниципальные служащие действуют в рамках принципов верховенства Конституции, профессионализма, компетентности и инициативности.

С учетом вызовов и требований современности, в целях обеспечения равных для всех условий при поступлении на государственную и муниципальную службу, создания профессионального государственного аппарата и обеспечения карьерного роста принят ряд новых нормативных правовых актов, регулирующих сферу государственной гражданской службы и муниципальной службы. Надеемся, что такие меры позволят добиться повышения качества предоставления государственных услуг народу Кыргызстана.

В государственных органах и органах местного самоуправления большое значение имеет отбор кадров на должность исключительно на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов.

Вместе с тем важно отметить, что в условиях развития новых технологий, вывода государственной и муниципальной службы на новый уровень необходимо постоянное совершенствование знаний, повышение опыта специалистов.

Вам хорошо известно, что укрепление доверия народа к власти в большой степени зависит от профессионализма, безупречной работы, а также человеческих качеств государственных и муниципальных служащих. Уверен, что, руководствуясь Конституцией и иными нормативными правовыми актами, соблюдая этику государственного и муниципального служащего, вы добросовестно будете выполнять свои должностные полномочия.

Благодаря вашей любви к Родине и добросовестному служению мы вместе достигнем всех стоящих перед нами целей!

Желаю вам больших успехов в благородном деле служения народу, здоровья и семейного благополучия.

Пусть в нашей стране будет мир и процветание!"


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URL: https://www.vb.kg/419630
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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