В пятницу, 24 июня, в 18.00 в амфитеатре парка "Ынтымак-2" города Бишкека Республиканский центр психиатрии и наркологии (РЦНП) проведет информационную акцию в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками. Мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам, связанным с употреблением наркотиков, информировать общественность о негативном влиянии психоактивных веществ и возможности профилактики их употребления среди молодежи и предоставить информацию о программах снижения вреда и опиоидной заместительной терапии.

Во время акции будут проведены различные интерактивные мероприятия, в том числе панельная дискуссия с участием популярных блогеров, таких как Азамат Исмаилов, Азирет Осмонов и Аскар Алмазов, стендап выступление Нурсултана Айдарова, а также флешмоб танцевальной группы VIBE Dance с вовлечением публики и информированием общественности о вреде употреблении наркотиков и о том, как люди могут получить доступ к эффективным, удобным для пациентов видам помощи. Посетителей ждёт интересная программа с конкурсами и подарками от партнёров.

Данное мероприятие является частью месячной кампании РЦНП под названием "Спасите жизни. Делитесь фактами о наркотиках". Кампания использует данные Всемирного доклада о наркотиках за 2021 год для борьбы с дезинформацией и содействия обмену фактами о наркотиках - от рисков для здоровья и решений до борьбы с глобальной проблемой употребления наркотиков среди населения, особенно среди молодежи. В рамках информационной кампании на 20 центральных автобусных остановках Бишкека будут размещены агитационные плакаты. РПЦН также проводит в течение всего июня бесплатные и анонимные "дни открытых дверей" для лиц, нуждающихся в консультации у квалифицированного нарколога.