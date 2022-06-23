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Создан робот для сбора частиц микропластика в толще Мирового океана

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- Жан Алиев
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Исследователи разработали роботов, похожих на рыб, которые способны очищать толщу вод Мирового океана от частиц пластикового мусора и токсичных молекул. Работа опубликована в ACS Publications.

Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большую часть микробы неспособны разложить и отходы остаются там на протяжении десятков и даже сотен лет.

Микрофрагменты полимера долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются морской фауной. Часть из них может попасть в организм человека вместе с мясом рыбы, моллюсков и ракообразных. Большое количество частиц микропластика и многообразие их форм осложняет процесс очистки Мирового океана от мусора.

Химики разработали подход, который позволит очистить гидросферу Земли от пластика при помощи автономных роботов. Они напоминают по размеру и форме маленьких рыб. Разработка состоит из листов графена, склеенных сахаристыми веществами. Листы соединены так, что напоминают внешний слой раковины моллюска, но при этом сохраняют гибкость и могут "залечивать" повреждения".

"Наноробот способен перемещаться в воде со скоростью примерно 0,15 километра в час. Как показали первые тесты, роботы способны собирать большое число частиц пластика и транспортировать их в другое место.


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URL: https://www.vb.kg/419640
Теги:
наука, новости мира, в мире
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