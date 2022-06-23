Врачи усомнились в пользе повсеместного использования поливитаминов

Врачи из некоммерческой организации "Северо-Западная медицина" поставили под сомнение пользу повсеместного употребления поливитаминов для здоровья. Они считают, что прием витаминов здоровыми людьми - это пустая трата денег и они не защитят их от развития различных заболеваний. Об этом рассказывает Lenta.ru с ссылкой на Journal of the American Medical Association (JAMA).

В ходе работы специалисты проанализировали данные 84 исследований, и пришли к мнению, что нет достаточного количества доказательств того, что прием поливитаминов может помочь предотвратить заболевания у здоровых людей. Также ученые не рекомендуют принимать добавки с бета-каротином из-за повышенного риска развития рака легких, и не советуют использовать добавки с витамином Е, поскольку он не приносит никакой пользы в снижении смертности.

Вместе с тем специалисты отмечают, что употребление фруктов и овощей связано с сокращением шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому многие считают, что извлечение из них ключевых витаминов и минералов будет обладать таким же эффектом. Однако пользу для здоровья можно наблюдать только при сбалансированной диете, так как эти вещества работают синергически, а по отдельности микроэлементы могут действовать в организме иначе.

Прием пищевых добавок может иметь результативный эффект на людей с конкретным дефицитом витаминов, например, кальция или витамина D, но делать это следует по назначению врача. Также дополнительный прием микроэлементов необходим беременным женщинам или тем, кто только планирует стать матерью.