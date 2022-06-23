"Туризм должен стать ведущей отраслью экономики Кыргызстана"

Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике отчитался о результатах, к которым пришел за первые сто дней своего существования.

Напомним, что данная организация была создана по решению кабинета министров. Миссия фонда – внести свой вклад в устойчивое развитие туристического сектора Кыргызстана путем создания для этого наиболее благоприятных условий.

"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Проблемы есть, мы над ними работаем. Первая - информационная. О Кыргызстане в достаточной мере не знают за рубежом. Внутри страны также информационный вакуум. Вторая – инфраструктурная. Об отсутствии в КР должной инфраструктуры знают все. Третья – системно-аналитическая. У нас нет информации о том, сколько и каких именно культурно-исторических и природных памятников есть в республике. Наша задача их систематизировать, чтобы понять, представителям каких стран и что именно будет интересно. И четвертая – создание комфортных условий для турбизнеса. Туризм должен стать ведущей отраслью нашей экономики", - рассказала президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Елена Калашникова.

Уже состоялись два роуд-шоу для туроператоров: в ОАЭ (Дубай) и Индии (Нью-Дели и Мумбай). Подписан ряд документов о сотрудничестве с туроператорами. В нынешнем году ожидается увеличение потока туристов из этих стран. Подобные роуд-шоу хотят организовать также в России и Республике Корея.

Представители Фонда провели совещания с руководителями областей республики и главами районных администраций, обсудили текущие проблемы и способы их решения.

Встречались сотрудники фонда и с руководителями проектов в сфере развития туризма международных донорских организаций, аккредитованных в Кыргызстане: USAID, JICA и ADB. Говорили о сотрудничестве.

В целях продвижения туристического потенциала нашей страны за рубежом фонд продолжает также сотрудничать с МИД и загранучреждениями Кыргызстана.

"Кабмин сейчас применяет новую парадигму в области туризма. Решено было консолидировать усилия, применить наилучшие инструменты для того, чтобы вытащить отрасль. Да, есть департамент туризма. Они занимаются правовыми аспектами. А мы не чиновники. Елена Анатольевна, например, в туризме 25 лет. Создала с нуля свою компанию, теперь согласилась поработать в фонде", - пояснил управляющий директор по международным связям и инвестициям Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Кайрат Итибаев.