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Для удобства туристов к концу июня в КР запустят шаттл-басы

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- Анастасия Карелина
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Новые шаттл-басы (экспресс-автобусы) с надписью "Go bus" уже с конца июня будут доставлять туристов из международного аэропорта "Манас" в Бишкек и обратно. Об этом на пресс-конференции рассказала президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Елена Калашникова.

"Сейчас прибывающие в нашу страну гости добираются в столицу на такси. Таксисты же, увы, не всегда любезно встречают туристов. Мы хотим создать альтернативу этому виду перевозок и запустить шаттл-басы. Эти автобусы будут ходить круглосуточно по расписанию. Оно будет согласовываться с количеством прибывающих в Бишкек рейсов", - пояснила Елена Калашникова.

В первое время шаттл-басы будут ходить два раза в час. В дальнейшем промежуток между рейсами может сократиться до 15 минут. Стоимость проезда из аэропорта "Манас" в Бишкек составит 150 сомов. Билеты на шаттл-басы можно будет купить онлайн.

В дальнейшем под этим же брендом планируется запустить и большие автобусы. Они будут курсировать уже из Бишкека в Каракол.


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URL: https://www.vb.kg/419648
Теги:
аэропорт, туризм, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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