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Келдибеков: Ташиева хотели сломить, и народ тому свидетель

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- Бакыт Басарбек
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Экс-спикер ЖК Камчыбек Келдибеков высказал свое мнение по поводу председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Во всем есть свои требования и негласные правила. То же самое и в политике. В любом случае мы не имеем права посягать на чью-то частную жизнь. Это неписаный закон для каждого уважающего себя человека.

Что касается Камчыбека Ташиева. Мало того что некоторые тут люди имеют о нем поверхностное представление, так еще распространяют о нем неверную информацию. Я, как очевидец, многих событий ответственно заявляю, что Камчыбек Ташиев никогда не имел справки о психическом состоянии. Да, в то время велись переговоры с властями о заключении Камчыбека Ташиева под домашний арест, что, кстати, не запрещено законом. Обе стороны пришли к компромиссу и пожали друг другу руки. Однако позже власти отказались от первоначального соглашения, и глава аппарата президента дал команду своим людям подготовить специальное заключение, которое, конечно, не было согласовано с самим Ташиевым.

Мы, депутаты от партии "Ата-Журт", узнали про это заключение, вызвали юристов, посоветовались и пришли к выводу, что власти хотят выставить Камчыбека Ташиева в крайне негативном свете. В итоге не только мы, но и вся общественность расценила такие действия властей, как попытку сломить Ташиева как политика.

Поэтому как очевидец этих событий могу сказать, что пакости тогдашней власти не являются сегодня доказательствами для дискредитации Камчыбека Ташиева. Потому что народ и история тому свидетель", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/419649
Теги:
Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, ГКНБ, Кыргызстан
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