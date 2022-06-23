68 современных RestPoint строится для туристов в Кыргызстане

68 точек отдыха (RestPoint) строится для туристов на самых оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах нашей республики. Об этом рассказала общественности президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Елена Калашникова.

Уже к концу 2022 года планируется открыть 21 точку отдыха в разных концах страны.

"Мы начали строительство RestPoint - то есть специализированных точек отдыха для туристов. Там будут душевые, туалеты, кафе, магазины, в которых можно будет приобрести продукты. Мы стараемся следовать всем новшествам. В точках отдыха люди смогут зарядить гаджеты и даже электромобили. И, конечно же, получить всю необходимую информацию", - пояснила Елена Калашникова.

Важно, что места для строительства RestPoint выбирались с учетом того, где часто останавливаются туристы.

Наряду со строительством точек отдыха ведется работа по обустройству в семи областях страны экотроп. Они должны быть оборудованы опять же туалетами, урнами для мусора, информационными стендами. В планах фонда уже в 2022 году установить указатели ко всем туристическим объектам и достопримечательностям.