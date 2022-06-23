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МВД взяло на контроль расследование избиения подростка в Нарыне

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- Канат Кожоев
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Руководство МВД Кыргызстана лично контролирует раскрытие преступления, об избиении подростка, заступившегося за сестру. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что министр ВД поставил на контроль ход расследования, поручив досконально разобраться в причинах произошедшего и установить, какие условия способствовали совершению жестокого преступления в отношении подростка.

Данный факт зарегистрирован по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и начато досудебное производства.

22 июня текущего года назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Досудебное производство будет тщательно расследовано, и зачинщики инцидента понесут заслуженное наказание в рамках закона.

Отметим, ранее правозащитник Назгуль Турдубекова на своей странице в Facebook написала обращение в адрес главы МВД с просьбой взять на личный контроль дело об избиении молодого парня, который защищал свою сестру.


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URL: https://www.vb.kg/419653
Теги:
избиение, Нарын, Нарынская область, правозащитники, Бишкек, Кыргызстан, правоохранители, МВД
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